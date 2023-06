Reprodução/O Dia Número de mortos por ciclone no RS chega a 11

Subiu para 11 o número de mortos em decorrência do ciclone que atingiu a região Sul do país, informou a Defesa Civil na tarde deste sábado (17). Outras 18 pessoas estão desaparecidas.

Segundo as autoridades, as mortes foram registradas em Maquiné (3), São Leopoldo (2) e uma morte nas cidades de Novo Hamburgo, Caraá, Bom Princípio, São Sebastião do Caí, Esteio e Gravataí. Só na cidade de Caraá, 18 pessoas estão desaparecidas e outras duas em Três Forquilhas.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, mais de 2 mil pessoas estão desabrigadas e 602 desalojados.

O estado foi atingido por um ciclone na madrugada na última sexta-feira (16) provocando fortes temporais e alagamentos em diversas cidades do estado.

Segundo o MetSul, a meteorologia registrou rajadas de vento ao redor de 70 km/h em Porto Alegre na sexta. Eles alertam ainda que a chuva se mantenha até 400 mm ou 500 mm na encosta da Serra, no Litoral.

Para este domingo (18), a Defesa Civil informou não haver chance de chuva. As autoridades, porém, admitem que há registros de rajadas de vento no litoral do estado.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura não deve passar dos 15 °C. A mínima deve atingir 4 °C.