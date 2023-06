Roberto Parizotti/FotosPublicas Defesa Civil alertou para frente fria intensa em São Paulo

A Defesa Civil emitiu um alerta para baixas temperaturas no estado de São Paulo devido à chegada de uma frente fria, com os termômetros variando entre 4ºC e 13ºC nesta sexta-feira (16). A previsão deve se estender até domingo (18).

As chuvas, porém, vão perder força a partir desta sexta e o tempo vai ficar estável no final de semana.

A queda de temperaturas, segundo o comunicado, está relacionada a uma massa de ar frio e aos ventos que ainda sopram do quadrante sul. Com as baixas temperaturas, a sensação térmica pode chegar a 2ºC, principalmente na região da Serra da Mantiqueira.

Confira a previsão para o fim de semana:

Os termômetros devem marcar a mínima de 5ºC na região de Itapeva e Vale do Ribeira, com sensação térmica de 3ºC;

Em Campinas e Sorocaba, a mínima fica por volta dos 6ºC, com sensação térmica de 5ºC;

Em Araraquara, Barretos, Bauru, Franca, Marília, Presidente Prudente e Ribeirão Preto, a mínima deve chega 7°C, com sensação térmica de 6°C;

Na região Metropolitana de São Paulo e nas regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto, as mínimas vão a 8°C e a sensação térmica de 6°C;

Na região de São José dos Campos, a mínima é de 9°C e sensação térmica de 7°C.

Na Baixada Santista, a mínima registrada será de 13°C, com sensação de 12°C.

Em decorrência do frio extremo, a Defesa Civil orienta que a população ligue para o número 199 caso se depare com pessoas em situação de rua. Em caso de emergências, também é possível acionar o Corpo de Bombeiros, no 193.

Para receber alertas, basta instalar o aplicativo da Defesa Civil, o "AlertaSP", disponível para Android e IOS.

