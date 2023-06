Divulgação: INMET Mapa da meteorologia Brasil, junho de 2023 - INMET

A madrugada desta terça-feira (13) marcou a chegada de uma nova onda de frio no Rio Grande do Sul, trazendo de carona uma massa de ar polar de intensidade máxima. O resultado foi o registro das menores temperaturas do ano em várias localidades da região, por exemplo, em Porto Alegre, a mínima atingiu 4,9°C no jardim botânico e 2,7°C no Belém Velho.

Acompanhando o frio intenso, ocorreu o fenômeno conhecido como chuva congelada, ao qual a neve se transforma em água e, em seguida, congela novamente, caindo no chão como pequenos flocos de neve.

TEMPO | Chuva congelada foi registrada no município de Giurá mais cedo.

📽 @ilsontessaro pic.twitter.com/334UjbjUUv — MetSul Meteorologia (@metsul) June 13, 2023

Além das baixas temperaturas, é esperado um grande volume de chuva até sexta-feira (19) nos estados do Mato Grosso do Sul, São Paulo e em toda a região Sul do país.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no centro-sul do Brasil, as temperaturas mínimas devem variar entre 12°C e 18ºC. Também há a possibilidade de formação de geadas em áreas isoladas, principalmente no Sul.

De acordo com a Climatempo, são esperados acumulados de chuva variando de 100 a 300 milímetros (mm) no nordeste do Rio Grande do Sul, sul, leste e nordeste de Santa Catarina, leste do Paraná e sul e litoral de São Paulo.

Ciclone extratropical

Na quinta-feira (15), a baixa pressão atmosférica na costa entre São Paulo e Santa Catarina se intensificará, dando origem a um ciclone extratropical. Esse fenômeno, caracterizado por um sistema de baixa pressão atmosférica, pode causar adversidades significativas no clima devido ao contraste entre massas de ar quente e frio.

Enquanto isso, na maior parte da região central do Brasil e no interior do Nordeste, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo seco prevalecerá na maioria dos dias.

Previsão de chuva nas regiões do Brasil entre os dias 12 e 19 de junho:

Alto volume de chuva deve atingir a região Norte do país, com previsão de ultrapassar 40 mm em áreas centrais do Amazonas, faixa oeste e nordeste do Pará, Roraima e Amapá. Nos estados de Rondônia, Tocantins e sul do Pará o tempo fica predominantemente seco.

Na faixa leste da região Nordeste , incluindo a área do Sealba (região formada por áreas dos estados de Sergipe, Alagoas e Bahia), há previsãod de chuvas persistentes ao longo de toda a semana. A partir do dia 14, os volumes de chuva podem aumentar entre os estados do Rio Grande do Norte e Sergipe.

Há previsão de predomínio de tempo seco em praticamente todas as regiões do Centro-Oeste e Sudeste . No centro-sul do Mato Grosso do Sul e sul de São Paulo, a chegada de um sistema frontal favorecerá a ocorrência de chuvas com volumes que podem ultrassar os 60 mm.

No início da semana, a aproximação de um sistema frontal na região Sul pode provocar chuvas volumosas em Santa Catarina e Paraná. Ao longo da semana, uma área de baixa pressão irá reforçar as instabilidades, provocando volumes elevados de chuva, exceto no sul do Rio Grande do Sul.

