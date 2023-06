Reprodução/Centro de Sismologia da USP - 16.06.23 O tremor de terra foi sentido na Grande São Paulo, no litoral sul e em parte do interior paulista

Na manhã desta sexta-feira (16), moradores de São Paulo e região relataram ter sentido tremores de terra em alguns pontos do estado. Os abalos foram registrados por volta das 8h30 de hoje.

A Defesa Civil confirmou um terremoto com magnitude de 4.7 a 4.9 com epicentro em Miracatu (SP), por volta das 8h35.

Já o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP) registrou um terremoto de 4.0 de magnitude com o epicentro em Iguape, município do Litoral Sul Paulista.



Na plataforma, moradores reportaram sentir tremores em diversas partes do estado: na Grande São Paulo, Litoral Sul e interior.

Os locais indicados pela população foram: Franco da Rocha, Cajamar, Santana de Parnaíba, São Roque, Ferraz de Vasconcelos, Ribeirão Pires, São Bernardo, Rio Grande da Serra, Vargem Grande Paulista, Diadema, Taboão, Peruíbe, Itanhaém, Ilha Comprida, Miracatu, Juquiá e Registro.

Nas redes sociais, algumas pessoas também citaram os abalos.

"E eu que moro num prédio em SP que já foi interditado pela Defesa Civil, e sinto o tremor... quase infartei", escreveu uma usuária no Twitter .

"Estou em Itapevi (SP). Estava deitado na cama e senti o tremor na minha casa balançando muito...", publicou um morador de Itapevi, na Região Metropolitana de São Paulo.

"Eu na cama tentando voltar a dormir hoje cedo e do nada meu espelho camarim começou a ranger, nunca tinha visto isso, pensei que fosse meu pai tirando o carro kkk mas acho que não já que vi notícias de que teve tremor em sp! Socorrooo", relatou outra.

Uma moradora de São Bernardo também sentiu os tremores.

Outra, da Zona Norte da capital paulista, também relatou os abalos.



