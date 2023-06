Montagem iG / Imagens: reprodução / redes sociais - 15.06.2023 Hospital Santa Luzia, em Capão da Canoa, ficou com corredores alagados após chuvas fortes na noite dessa quinta-feira (15)

Um hospital de Capão da Canoa, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, ficou completamente inundado após as fortes chuvas que atingiram a cidade na noite dessa quinta-feira (15). A unidade de saúde precisou restringir totalmente os atendimentos depois do alagamento.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a água das chuvas saindo pelas portas e janelas, deixando os corredores do Hospital Santa Luzia inundados.

Em comunicado, a direção da unidade orientou pacientes a procurarem outros hospitais.

Ciclone extratropical

Um ciclone extratropical que passa pelas regiões Sul e Sudeste gerou fortes chuvas ao estado do Rio Grande do Sul na noite de ontem. A região registrou pontos de alagamento e algumas estradas precisaram ser bloqueadas.

Segundo o MetSul, nesta madrugada, choveu de 50 mm a 60 mm em alguns bairros de Porto Alegre e outros pontos da região metropolitana. No Vale dos Sinos, a precipitação foi perto ou acima de 100 mm.

Conforme projeções do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é esperado que chova entre 200 mm e 300 mm no litoral de Santa Catarina e no norte do Rio Grande do Sul.

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul alertou para chuvas intensas e volumosas com risco de enxurrada em algumas áreas. De acordo com comunicado, há possibilidade de enchente nos rios Caí e Sinos. O aviso é válido até as 10h desta sexta.

