Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil - 28/04/2023 Marina Silva, ministra do Meio Ambiente

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, recebeu alta hospitalar no fim da manhã desta quinta-feira (15) após passar três dias internada em São Paulo. Marina deu entrada no hospital no último dia 12 com "fortes dores na coluna", segundo boletim médico.

"A paciente passou por avaliação e exames, após quadro de infecção por covid-19 sem complicações, registrado em maio deste ano. A alta médica foi confirmada no final desta manhã", afirmou o boletim assinado pela direção do Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas, na capital paulista.

Devido à internação, Marina não foi à reunião ministerial realizada nesta quinta pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No encontro de hoje, ela foi representada pelo secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco.

No início de maio, a ministra já tinha passado um tempo internada no hospital para tratar um quadro de Covid-19.

