Reprodução: Redes Sociais Alagamento no Rio Grande do Sul

Um ciclone extratropical que passa pelas regiões Sul e Sudeste provocou fortes chuvas no Rio Grande do Sul durante a noite de quinta-feira (15). Por conta disso, o estado registrou diversos pontos de alagamentos e algumas estradas precisaram ser bloqueadas.

A capital gaúcha, Porto Alegre, registrou várias ruas alagadas, com carros ilhados próximo à Rua Voluntários da Pátria. Alguns moradores registraram os alagamentos na cidade. Veja:

Vídeo de agora há pouco no Morro do Chapéu, em Três Forquilhas, no litoral norte do RS #ciclone @metsul pic.twitter.com/5mWavO0fuq — Maicon Bock (@maicon_bock) June 15, 2023













Acordar 03hr da manhã com barulho fortíssimo de vento e árvore batendo na janela da lavanderia



cara, o vento que tá rolando no centro de Porto Alegre tá sendo algo surreal https://t.co/QTEkVx4NPM — bianca (@bferla__) June 16, 2023









minha cidade alagou com o ciclone 🤩 pic.twitter.com/Nsc1aaAsaa — lala (@koelinnha) June 16, 2023





Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), até as 4h havia ocorrência nos seguintes trechos das estradas:

BR-470, Salvador do Sul: no km 260 houve queda de barreiras e as duas pistas foram bloqueadas

BR-116, Caxias do Sul: no km 162 toda a pista foi bloqueada devido a uma queda de árvore

ERS-422, em Venâncio Aires: deslizamento de terra provocou bloqueio total da pista que passa pela Vila Deodoro







Ontem (16), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alertou para um grande risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas, principalmente nas cidades litorâneas. É esperado que chova a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia em São Paulo. No litoral de Santa Catarina e no norte do Rio Grande do Sul, as projeções variam de 200 a 300 mm.

Segundo o MetSul, a meteorologia registrou rajadas de vento ao redor de 70 km/h em Porto Alegre já nesta sexta-feira (16). Eles alertam ainda que a chuva se mantenha até 400 mm ou 500 mm na encosta da Serra, no Litoral. "População em cidades da encosta deve IMEDIATAMENTE buscar terreno alto. É situação de extremo perigo à vida", diz o alerta.

Nesta madrugada, as chuvas somaram 50 mm a 60 mm em alguns bairros de Porto Alegre e em vários pontos da região metropolitana. No Vale do Sinos, ainda choveu perto ou acima de 100 mm, de acordo com o MetSul.

Apelo aos moradores

O prefeito de Maquiné, cidade que fica no litoral norte do Rio Grande do Sul, divulgou um vídeo pedindo para que moradores do município saiam de casa e busque abrigo em lugares altos devido à inundação.

Segundo ele, "Maquiné nunca esteve assim na história".

🔴 URGENTE | Prefeito de Maquiné, no Litoral Norte gaúcho, faz apelo desesperado à população para que saia de casa e busque lugares altos devido à inundação. pic.twitter.com/BjbalobjTo — MetSul Meteorologia (@metsul) June 16, 2023





O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), as autoridades acompanham a situação nas áreas mais afetadas. "Nossas equipes da

@DefesaCivilRS, @cbmrs193 e @brigadamilitar_, estão mobilizadas para dar a assistência e o apoio às comunidades mais afetadas pelas fortes chuvas que incidem especialmente sobre a região nordeste do RS. Acompanho a situação junto a nossas forças de segurança", disse ele através das redes sociais.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.