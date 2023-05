Reprodução Câmera registrou momento em que médico agarra enfermeira

Um médico de 55 anos foi preso na última quinta-feira (11) sob suspeita de ter importunado sexualmente uma colega de trabalho em um posto de saúde localizado em Adrianópolis , região metropolitana de Curitiba .

A prisão foi efetuada pela Polícia Civil , que teve acesso às imagens das câmeras de segurança do local, onde o incidente ocorreu.

De acordo com as autoridades, o suspeito possui um histórico criminal com 57 ocorrências registradas , incluindo crimes como homicídio, furto, assédio sexual e violência doméstica.

Em nota oficial, a Prefeitura de Adrianópolis esclareceu que o médico em questão era um profissional terceirizado e informou que já solicitou à empresa responsável o seu desligamento imediato.

Além disso, a administração municipal reforçou o repúdio ao crime cometido e assegurou que oferecerá apoio à vítima nesse momento difícil.

A polícia ressalta a importância de denunciar casos de importunação sexual e situações similares. Todas as vítimas são encorajadas a procurar uma delegacia e registrar um Boletim de Ocorrência . No caso de violência doméstica, também é possível realizar o registro online por meio da Delegacia Eletrônica.

