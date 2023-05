Facebook Sonaira Fernandes - 26.01.2023 Sonaira Fernandes, chefe da Secretaria de Políticas para a Mulher

O governo do Estado de São Paulo desembolsou R$ 135,9 mil para promover uma viagem para Suíça nesta semana. A secretária de Políticas para a Mulher, Sonaira Fernandes, a secretária-executiva da pasta, Teresinha de Almeida Neves, e o assessor técnico Lucas Malgueiro tiveram passagem aérea e hospedagem pagos para irem em uma conferência evangélica em Genebra.



A nota divulgada pelo governo, a passagem do grupo ficou em R$ 96,9 mil, e os outros R$ 39 mil foram destinados para a hospedagem no país. A conferência em questão é a Uniting our Nations and Reconciling (Unindo Nossas Nações e Reconciliando), e é organizada pelo ministério Parlamento da Fé. O evento termina nesta sexta-feira (12).

Segundo nota divulgada pelo governo, a comitiva deverá cumprir também uma agenda na sede da Organização das Nações Unidas (ONU).

Além disso, o comunicado explica a presença de Almeida e Malgueiro na comitiva junto a Fernandes, argumentando que eles são profissionais "técnicos da Secretaria de Políticas para a Mulher e apoiam a titular na elaboração de políticas públicas do Estado para a prevenção e o combate à violência doméstica, a saúde da mulher e o empreendedorismo feminino”.

A conferência também contou com a presença do diplomata André Simas, coordenador de direitos humanos da Missão do Brasil em Genebra, e Celine Georgi, que integra o secretariado da Cedaw (Comitê da ONU de Eliminação da Discriminação contra Mulheres).

O governo acrescentou que é "importante esclarecer que o valor das diárias é fixo e baseado no local de destino do servidor, bem como sua divisa. Os recursos são utilizados para gastos de hospedagem e alimentação durante as missões oficiais, sendo de livre escolha dos servidores os locais de pernoite e refeições”.

