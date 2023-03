Reprodução Coronel da PMDF, Jorge Eduardo Naime, CPI dos Atos Antidemocráticos

O coronel Jorge Eduardo Naime , ex-chefe do Departamento Operacional da Polícia Militar no DF, relatou ter sido proibido de acessar uma área de segurança no Palácio da Alvorada poucos dias antes dos ataques golpistas.

Durante seu depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos atos antidemocráticos, realizada na Câmara Legislativa do Distrito Federal, nesta quinta-feira (16), o oficial afirmou que cerca de 15 agentes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República bloquearam seu acesso à área.

O local estava previamente aberta ao público, às vésperas da posse do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"O GSI abriu para o público, bem próximo da posse. Tinha várias delegações de outros países hospedadas, inclusive no Blue Tree, e recebemos várias reclamações no 190. Eu estava em reunião, saí da reunião e fui lá ver o que estava acontecendo. E aí fui acessar a área que toda a população estava acessando", contou.

Segundo ele, nem mesmo a farda e suas patentes, foram respeitadas no dia do ato antidemocrático.

"Devidamente fardado, com viatura caracterizada, com um patrulheiro ao meu lado. Fui abordado por um soldado do exército que colocou a mão no meu peito, me proibiu de entrar e chamou uma guarnição do GSI. Vieram mais ou menos uns 15, a comando do Capitão Roma", disse Naime.

Naime afirmou que o comportamento dos agentes estava em desacordo com o contexto e padrão militar. À época, O GSI era comandado pelo general Augusto Heleno.

"Um sargento começou a falar comigo de uma forma totalmente fora do conceito militar, apontando dedo na minha cara. Fui colocado para fora da área pela equipe do coronel Roma do GSI", contou aos parlamentares.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.