Reprodução / Redes Sociais Dalai Lama gerou revolta após vídeo em que aparece perguntando a um menino se ele queria "chupar" a língua dele

Dalai Lama pediu desculpas após viralizar um vídeo nas redes sociais mostrando o líder espiritual tibetano perguntando a um menino se ele queria "chupar" a língua dele.

Declaração oficial do escritório do Dalai Lama depois que ele agrediu sexualmente um menino:



“Sua santidade deseja pedir desculpas ao menino e sua família, bem como a seus muitos amigos em todo o mundo, pela dor que suas palavras podem ter causado.” pic.twitter.com/qgtJ7q4NXO — They Live ✝️⚔️🔎📚🧬☄️📡🧶🐈 (@EventosfinaisGt) April 10, 2023

O gabinete de Dalai Lama disse que ele queria se desculpar com a criança e sua família "pela dor que suas palavras podem ter causado". Nas imagens, também é possível ver o budista de 87 anos beijando a criança na boca. A repercussão gerou uma onda de críticas a ele.

"Sua Santidade deseja se desculpar com o menino e sua família, bem como com seus muitos amigos ao redor do mundo, por qualquer dor que suas palavras possam ter causado", escreveu a conta oficial dele no Twitter . "Sua Santidade costuma brincar com pessoas que conhece de maneira inocente e brincalhona, mesmo em público e diante das câmeras. Ele lamenta esse incidente."

Segundo o comunicado, a criança teria perguntado ao líder se ele poderia lhe dar um abraço .

“Posso te abraçar?”, perguntou o menino. Dalai Lama o convidou, então, para subir no palco e apontou para a sua bochecha, dizendo: "Primeiro aqui", levando a criança a lhe dar um abraço e um beijo.

O líder religioso, depois, aponta para os lábios e diz: "Então acho que, finalmente, aqui também", enquanto puxa o queixo do menino e o beija na boca. "E chupe minha língua", disse ele após alguns segundos, colocando a língua para fora.

O vídeo foi gravado em 28 de fevereiro, durante uma audiência com Dalai Lama em McLeod Ganj, subúrbio de Dharamsala, no norte da Índia , onde o líder espiritual vive exilado desde 1951. A gravação, no entanto, só viralizou nesse final de semana.

A identidade do menino não foi divulgada e, no momento do ocorrido, ele estava em um evento com a M3M Foundation, braço filantrópico da imobiliária indiana M3M Group — que tem sede em Dharamshala.

De acordo com a BBC, o hábito de colocar a língua para fora pode ser uma forma de saudação no Tibete. Dalai Lama é o principal líder espiritual do budismo tibetano e, na religião, ele é considerado a reencarnação de seus 13 predecessores. O atual é chamado Tenzin Gyatso.

O líder também é representante do movimento de autonomia tibetana, mas, nos últimos anos, tem diminuído a presença internacional devido à idade e também em decorrência da crescente influência econômica e política chinesa.

Outras polêmicas

Esta não é a primeira vez que Dalai Lama se envolve em polêmicas. Em 2019, ele se desculpou após dar uma entrevista à BBC e dizer, na ocasião, que se uma mulher fosse sucedê-lo, ela "deveria ser mais atraente" — o que não foi bem recebido pela população.

Ainda, em 2018, ao comentar o crescimento no número de refugiados africanos na Europa , ele sugeriu que o continente deveria ser guardado para os europeus.

"Toda a Europa [irá] eventualmente se tornar um país muçulmano? Impossível. Ou país africano? Também impossível", disse, acrescentando que é melhor "manter a Europa para os europeus".

