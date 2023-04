Reprodução Julio Cesar Vieira Gomes, secretário especial da Receita, Júlio Cesar Vieira Gomes, foi agraciado com o posto de adido tributário e aduaneiro na embaixada do Brasil em Paris

O ex-secretário da Receita Federal, Júlio César Vieira Gomes , que havia assumido o cargo em dezembro de 2021, pediu demissão do cargo de auditor fiscal.

Sua exoneração foi publicada no Diário Oficial da União , e segundo a portaria, a saída foi a seu pedido e retroativa ao dia 4 de abril. Gomes trabalhava na superintendência do Rio de Janeiro da Receita Federal.

Caso das Joias envolvento ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

Ele ficou conhecido por sua participação na tentativa de liberar as joias apreendidas no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, que seriam destinadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em 2021, Gomes foi indicado para um cargo na Embaixada brasileira em Paris , mas não chegou a assumir, devido a reversão da nomeação pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, logo após a posse de Lula na Presidência.



