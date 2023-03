Reprodução/GoFundMe Gabriel Magalhães foi morto em metrô do Canadá

Um adolescente brasileiro de 16 anos foi esfaqueado e morto em uma estação de metrô na cidade de Toronto , no Canadá . Segundo a polícia, Gabriel Magalhães estava sentado em um banco na estação Keele, no oeste da cidade, quando o suspeito se aproximou e o esfaqueou , sem motivo aparente.

O ataque ocorreu pouco antes das 21h no último sábado, 25 de março. Na ocasião, a vítima foi encaminhada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

O acusado pelo crime , Jordan O’Brien-Tobin, de 22 anos, foi preso no próprio sábado. Ele foi identificado pela polícia como morador de rua, acusado de assassinato em primeiro grau.

De acordo com o jornal Toronto Star , o acusado estava em liberdade condicional há menos de duas semanas por agressão sexual em Toronto , e continuou a cometer novos delitos.

Ele também teria sido ordenado por juízes a comparecer a aconselhamento devido a "problemas de saúde mental", assim como o uso de substâncias.

À imprensa local, a mãe de Gabriel, Andrea Magalhães, disse que chegou a ver a notícia do crime , mas, no começo, não desconfiou que se tratasse do filho dela. No entanto, após o jovem demorar para voltar para casa, ela começou a ficar mais apreensiva.

Os policiais, então, foram até a casa de Andrea por volta das 3 horas da manhã e informaram à família que Gabriel havia sido assassinado.

Segundo ela, o filho ia praticar snowboading naquele dia, mas preferiu sair com os amigos que não via há um tempo. Ele foi atacado após o brasileiro voltar do shopping com os colegas.

Ainda conforme a mãe da vítima, a família havia se mudado para o Canadá em busca de uma melhor qualidade de vida. "Nós deixamos São Paulo, uma cidade muito, muito perigosa, muito violenta, estávamos procurando uma vida melhor, oportunidades, e queríamos ter filhos. Nós queríamos segurança para nossas crianças, e por isso viemos para Toronto", afirmou.

