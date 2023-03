Futura Press Rua forrada de granizo

Os primeiros dias de abril terão quedas de temperaturas e chuva de granizo na região Sul do país por conta de uma frente fria que se aproxima do Rio Grande do Sul. As regiões Norte, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste também podem esperar por chuvas neste fim de semana.

Região Sul

Segundo o Climatempo, a frente fria irá causar fortes chuvas e ventania no sábado, domingo e segunda. No dia 01 de abril, é esperada pancadas de chuva de manhã e a tarde nos três estados que compõe a região.

No domingo, há possibilidade de geada nos pontos mais altos da serra gaúcha e catarinense.

Já na segunda, é esperada pancadas isoladas no Rio Grande do Sul e tempo estável em Santa Catarina e no Paraná.

Curitiba: mín. 18°C/máx. 28°C nesta sexta (31);

mín. 17°C/máx. 26°C no sábado (01);

mín. 10°C/máx. 23°C no domingo (02).

Florianópolis: mín. 22°C/máx. 30°C nesta sexta (31);

mín. 20°C/máx. 27°C no sábado (01);

mín.18°C/máx. 26°C no domingo (02).

Porto Alegre: mín. 22°C/máx. 30°C nesta sexta (31);

mín. 16°C/máx. 23°C no sábado (01);

mín. 14°C/máx. 25°C no domingo (02).

Região Norte

A previsão é de chuva forte com descargas elétricas durante o sábado, domingo e a segunda. Principalmente no Amazonas e no Pará.



Belém: mín. 23°C/máx. 32°C nesta sexta (31);

mín. 23°C/máx. 31°C no sábado (01);

mín. 23°C/máx. 32°C no domingo (02).

Boa Vista: mín. 23°C/máx. 36°C nesta sexta (31);

mín. 23°C/máx. 36°C no sábado (01)

mín. 24°C/máx. 37°C no domingo (02).

Macapá: mín. 23°C/máx. 31°C nesta sexta (31);

mín. 23°C/máx. 32°C no sábado (01);

mín. 23°C/máx. 32°C no domingo (02).

Manaus: mín. 24°C/máx. 32°C nesta sexta (31);

mín. 23°C/máx. 33°C no sábado (01);

mín. 23°C/máx. 32°C no domingo (02).

Palmas: mín. 23°C/máx. 32°C nesta sexta (31);

mín. 22°C/máx. 32°C no sábado (01);

mín. 22°C/máx. 31°C no domingo (02).

Porto Velho: mín. 24°C/máx. 32°C nesta sexta (31);

mín. 24°C/máx. 31°C no sábado (01);

mín. 23°C/máx. 31°C no domingo (02).

Rio Branco: mín. 23°C/máx. 34°C nesta sexta (31);

mín. 23°C/máx. 34°C no sábado (01);

mín. 23°C/máx. 33°C no domingo (02).

Região Sudeste

A chuva começa no domingo em São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, devido ao deslocamento de uma frente fria e incursão de ventos úmidos. O Climatempo ressalta ainda que os municípios devem ficar em alerta devido aos fortes temporais e altos acumulados.

Já na segunda-feira, o tempo ficará firme e com possibilidade de chuva em somente no norte de SP e noroeste de MG.

Belo Horizonte: mín. 18°C/máx. 31°C nesta sexta (31);

mín. 18°C/máx. 31°C no sábado (01);

mín. 18°C/máx. 27°C no domingo (02).

Rio de Janeiro: mín. 22°C/máx. 34°C nesta sexta (31);

mín. 22°C/máx. 34°C no sábado (01);

mín. 20°C/máx. 26°C no domingo (02).

São Paulo: mín. 19°C/máx. 30°C nesta sexta (31);

mín. 18°C/máx. 28°C no sábado (01);

mín. 16°C/máx. 22°C no domingo (02).

Vitória: mín. 21°C/máx. 34°C nesta sexta (31);

mín. 22°C/máx. 34°C no sábado (01);

mín. 22°C/máx. 28°C no domingo (02).

Região Nordeste

As chuvas devem ocorrer em todo o nordeste no sábado. No domingo, as pancadas pontualmente fortes ocorrem entre Porto Seguro e Salvador. Já na segunda, a previsão é de chuvas mais isoladas em Recife e Salvador e chuva com trovoadas no sul da Bahia, do Maranhão e Piauí.



Aracaju: mín. 24°C/máx. 31°C nesta sexta (31);

mín. 24°C/máx. 31°C no sábado (01)

mín. 23°C/máx. 31°C no domingo (02).

Fortaleza: mín. 24°C/máx. 30°C nesta sexta (31);

mín. 24°C/máx. 28°C no sábado (01)

mín. 24°C/máx. 28°C no domingo (02).



João Pessoa: mín. 23°C/máx. 30°C nesta sexta (31);

mín. 22°C/máx. 31°C no sábado (01);

mín. 23°C/máx. 31°C no domingo (02).

Maceió: mín. 23°C/máx. 30°C nesta sexta (31);

mín. 24°C/máx. 31°C no sábado (01);

mín. 24°C/máx. 32°C no domingo (02).

Natal: mín. 24°C/máx. 30°C nesta sexta (31);

mín. 24°C/máx. 30°C no sábado (01);

mín. 25°C/máx. 29°C no domingo (02).

Recife: mín. 24°C/máx. 30°C nesta sexta (31);

mín. 23°C/máx. 30°C no sábado (01);

mín. 24°C/máx. 30°C no domingo (02).

Salvador: mín. 24°C/máx. 31°C nesta sexta (31);

mín. 23°C/máx. 31°C no sábado (01);

mín. 23°C/máx. 32°C no domingo (02).

São Luís: mín. 24°C/máx. 29°C nesta sexta (31);

mín. 23°C/máx. 29°C no sábado (01);

mín. 23°C/máx. 29°C no domingo (02).

Teresina : mín. 23°C/máx. 31°C nesta sexta (31);

mín. 23°C/máx. 30°C no sábado (01);

mín. 24°C/máx. 28°C no domingo (02).





Região Centro-Oeste

No sábado e domingo a previsão é de pancadas de chuva e frio no interior dos estados. Na segunda, chove à tarde com risco de trovoadas entre Mato Grosso, Goiânia e o Distrito Federal, com raios e ventos moderados.



Brasília: mín. 16°C/máx. 30°C nesta sexta (31);

mín. 16°C/máx. 30°C no sábado (01);

mín. 17°C/máx. 29°C no domingo (02).

Campo Grande: mín. 22°C/máx. 32°C nesta sexta (31);

mín. 22°C/máx. 32°C no sábado (01);

mín. 22°C/máx. 31°C no domingo (02).

Cuiabá: mín. 25°C/máx. 36°C nesta sexta (31);

mín. 25°C/máx. 35°C no sábado (01);

mín. 24°C/máx. 33°C no domingo (02).

Goiânia: mín. 20°C/máx. 33°C nesta sexta (31);

mín. 20°C/máx. 33°C no sábado (01);

e mín. 21°C/máx. 32°C no domingo (02).

