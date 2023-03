Divulgação Escola Manoel Cícero





Um adolescente de 15 anos tentou esfaquear colegas nesta terça-feira (28) em uma escola no Rio de Janeiro, segundo informações da Polícia Militar . O episódio ocorreu um dia depois de uma professora ter sido assassinada esfaqueada em uma unidade de ensino estadual de São Paulo.

O aluno foi impedido de machucar outros estudantes porque foi segurado por funcionários. Durante a confusão, o menino feriu a cabeça e precisou ser conduzido ao Hospital Municipal Miguel Couto, onde passou por atendimento. Apesar do corte, ele está bem.

Policiais foram acionados para averiguar o episódio que ocorreu na Escola Municipal Manoel Cícero, na Praça Santos Dumont, no bairro da Gávea. As autoridades descobriram que não foi o primeiro problema que o adolescente se envolveu no colégio.

O secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, foi até a unidade escolar e falou para a imprensa que o jovem foi transferido para a escola Manoel Cícero há pouco tempo, porque cometeu injúria racial contra um professor no colégio em que estudava.

"Esse é um aluno que já teve um problema relacionado a injúria em outra escola. Sempre que observamos uma situação indesejada por parte de um aluno, temos um espaço para entender e adequar. Não foi percebida nenhuma postura que pudesse levar a um caso como esse. A outra coisa que aconteceu foi de injúria com um professor e devido a isso o aluno foi transferido de escola", contou.

Renan ainda relatou que a diretora percebeu uma “movimentação diferente”. “Esse aluno, assim que confrontado, negou qualquer coisa que estava acontecendo e após isso, o aluno sacou uma faca”, acrescentou.

"A diretora agiu rápido e o aluno foi contido com uma mesa. Ninguém foi ferido, mas o aluno se feriu no supercílio após ser contido. O aluno saiu da sala de aula e correu para o corredor e, após isso, foi contido por professores e profissionais de obra que estavam aqui", completou.

A confusão fez com que uma professora precisasse ser atendida numa ambulância do Corpo de Bombeiros. Ela sofreu uma queda de pressão por conta do estresse que sofreu no local.

Testemunhas prestaram esclarecimentos na 15ª DP e os estudantes foram liberados com o acompanhamento dos pais e responsáveis.

Assassinato em SP

Na manhã de segunda (27), um adolescente de 13 anos assassinou a facadas uma professora de 71 anos na Escola Estadual Thomazia Montoro, em São Paulo. Outras quatro pessoas também foram feridas.

O aluno foi detido pela Polícia Militar e levado para a Fundação Casa após prestar depoimento. Em sua declaração, o garoto foi frio ao tratar do assunto e confessou ter cometido o crime.





