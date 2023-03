Reprodução Tv Globo - 28.02.2023 Mãe de aluno diz que alertou escola em 2022 devido a constantes casos de brigas na instittuição

Em entrevista ao programa Encontro nesta terça-feira (28), Maria das Graças, mãe de um aluno da Escola Estadual Thomazia Montoro , revelou que há tempos "temia que uma tragédia ocorresse" na escola -- devido às frequentes brigas entre os alunos.

Ela disse que tentou alertar a direção da escola diversas vezes sobre o problema e pediu que a polícia fosse chamada para intervir.

Quatro professoras e um aluno foram esfaqueados na hora da chamada dentro da sala de aula

Leia também Adolescente que matou professora passa por audiência de custódia hoje

Na manhã de segunda-feira (27), quatro professoras e um aluno foram esfaqueados dentro da sala de aula, resultando na morte da professora Elisabete Tenreiro .

Maria alega que as brigas eram intensas e violentas, e que sempre que ocorriam, ela tentava ajudar as crianças ligando para a escola. A mulher disse que chegou a pedir que a polícia fosse colocada dentro da escola pelo menos três vezes por semana.

Arquivo pessoal - 28.03.2023 Alunos fazem vigília em escola estadual de SP alvo de ataque que deixou uma professora morta e quatro pessoas feridas

Os estudantes da escola realizaram uma vigília na porta da unidade escolar em memória da professora que faleceu.

O aluno responsável pelos ataques está sob custódia na Fundação Casa , e passará por uma audiência na Vara de Infância e Juventude nesta terça-feira (28).

Relatos de ex-alunos, pais, e profissionais da educação indicam um déficit de funcionários e precarização do trabalho na escola.

Há também diversos relatos de bullying e atos de violência entre alunos da escola.

A escola faz parte do Programa de Ensino Integral (PEI), iniciativa do governo do estado de São Paulo desde 2021. O governo decretou luto de três dias pela morte da professora Elisabete Tenreiro.

