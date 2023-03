Reprodução/Rede Globo - 23.03.2023 A colisão foi na pista sentido Zona Oeste, sob o viaduto da Linha Vermelha

Um acidente envolvendo três ônibus deixou pelo menos oito pessoas feridas na noite desta quarta-feira (22), na Avenida Brasil , região central do Rio de Janeiro .

De acordo com o Corpo de Bombeiros , a dupla colisão foi na pista sentido Zona Oeste, sob o viaduto da Linha Vermelha. Os agentes tiveram que serrar a lataria dos veículos para conseguir fazer o regate dos passageiros.

Ainda segundo a corporação, seis vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Souza Aguiar, já outras duas, em estado grave, foram encaminhadas para Hospital Salgado Filho.

Testemunhas afirmaram aos policiais que um carro da linha 497 (Penha-Cosme Velho) primeiro bateu em um ônibus em movimento. Logo depois, o veículo, que estava desgovernado e em alta velocidade, atingiu em cheio um terceiro coletivo, da linha 397 (Campo Grande-Candelária), que estava parado no ponto.

O coletivo da linha 497 teve a cabine totalmente destruída. Os socorristas tiveram que cortar a porta dianteira e o banco para retirar o motorista de dentro do veículo, ele foi o último a ser resgatado. O quadro de saúde dele é gravíssimo.

