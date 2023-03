Reprodução: TV Globo - 28/03/2023 Incêndio na região da Pampulha

Um incêndio atingiu uma loja de peças para ônibus nesta terça-feira (28) no bairro Cachoeirinha, na capital de Minas Gerais . Segundo o Corpo de Bombeiros, ao menos cinco viaturas do 3º Batalhão e 30 militares, trabalharam para conter as chamas. O fogo começou por volta das 5h da manhã.

Ainda não há informações sobre vítimas ou a causa do incêndio. Os policiais pedem que os vizinhos do galpão deixem as casas por medidas de segurança.

Segundo os bombeiros, o comércio não tinha o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), documento que assegura que um edifício cumpre todas as regras de combate a incêndios.

A vistoria habilita a circulação e a permanência de pessoas no estabelecimento, por isso, a loja chamada Carvalho Ônibus está irregular.

"Acordei às 05h15 com pessoas gritando que havia fogo e os cachorros latindo. Saí correndo. Só consegui pegar eles", contou a moradora Cíntia Sibele ao G1.

O Corpo de Bombeiros informou que o incêndio estava controlado às 09h25. Ele agora seguem em fase de rescaldo.

