Reprodução Twitter / @BHeMeupais Incêndio atinge Instituto de Educação de Minas Gerais

Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar na Região Metropolitana de Belo Horizonte , na noite de quarta-feira (22), sob suspeita de ter causado o incêndio que atingiu o Instituto de Educação de Minas Gerais (IEMG) na manhã do mesmo dia.

Segundo informações, o estudante, que frequenta a instituição, teria jogado um cigarro em uma sala de aula onde havia algumas carteiras empilhadas e cobertas por plástico. Ao descartar o cigarro ainda aceso, ele acabou fazendo um buraco no material acabou iniciando o incêndio.

O aluno afirmou aos policiais que não teve a intenção de provocar o incêndio, que teria sido um acidente. Ele será encaminhado à delegacia para prestar depoimento e poderá responder por ato infracional análogo ao crime de incêndio.

A Secretaria de Estado da Educação informou que as aulas no IEMG retornam na próxima segunda-feira (27), com parte das atividades sendo realizadas em um prédio próximo até que as obras de restauração sejam finalizadas.

Os estudantes do ensino fundamental, que estudam em um prédio anexo não atingido pelas chamas, também só retornam na segunda-feira.

A edificação do IEMG estava em processo de regularização para obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), que garante que a edificação cumpre requisitos normativos relacionados à segurança e está preparada para possíveis riscos de incêndio e pânico, com equipamentos em condições de uso.

Segundo os bombeiros, o IEMG tinha projeto aprovado e estavam sendo feitos ajustes, o que não impedia o funcionamento do local.

A escola foi esvaziada, e 14 pessoas que inalaram fumaça foram atendidas pelos bombeiros, sem registros de casos graves. O IEMG, fundado em 1906, é uma das escolas mais tradicionais de Belo Horizonte.



Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.