Reprodução Suspeito esfaqueou ao menos duas pessoas no bairro do Jabaquara, em São Paulo

Nesta sexta-feira (17), a Polícia Civil prendeu um homem que ficou conhecido como "maníaco da facada", em São Paulo . O acusado teria esfaqueado ao menos duas pessoas no bairro do Jabaquara, localizado na Zona Sul da capital paulista .

Os policiais conseguiram chegar até ele após receberem informações de que o suspeito teria praticado outro ataque com faca , mas na região central da cidade — semelhante ao que havia sido registrado por câmeras de segurança no Jabaquara .

Agentes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) descobriram que o homem havia tentado um novo ataque próximo ao Terminal Rodoviário do Tietê, no bairro de Santana , na Zona Norte, mas acabou caindo de uma passarela sobre a Avenida Cruzeiro do Sul.

Após o ocorrido, o suspeito sofreu lesões e precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Os agentes, então, conseguiram localizá-lo no Hospital Central da Santa Casa de Misericórdia.

O " maníaco da facada " foi preso ainda na unidade de saúde, uma vez que um mandado de prisão temporária já havia sido emitido contra ele.

O caso está em investigação no 35º Distrito Policial e na 1ª Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio

