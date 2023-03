Reprodução Tv Câmara Municipal de Sorocaba Cícero João durante sessão da Câmara de Sorocaba desta quinta-feira (16)

Vereador de Sorocaba, Cícero João (PSD) afirmou, durante uma sessão na Câmara Municipal na quinta-feira (16), que o assassinato de mulheres é algo “normal”.

Ele fez essa afirmação durante uma discussão sobre um projeto de lei para homenagear Marielle Franco , vereadora do Rio de Janeiro assassinada em 2018, ao qual o crime ainda não foi solucionado pela justiça estadual.



Cícero argumentou que a cidade tinha problemas mais importantes para lidar e se opôs à homenagem proposta.

Ele disse que não se importa com a raça, cor ou orientação sexual dos vereadores eleitos e que todos têm o mesmo poder de voto.



Quando um vereador interrompeu Cícero para lembrá-lo que Marielle foi assassinada e ele respondeu, na tentativa de naturalizar o crime político e da ex-parlamentar (Marielle Franco seria anunciada candidata a vice-governadora pelo PSOL).

Cícero chega a dizer algo um pouco sem sentido:

"O assassinato de mulheres é algo comum e não importa a raça"

Alguns ao seu redor perguntaram considerava aquilo [a morte de uma vereadora] algo normal. Cícero, então respondeu que isso era normal dentro do contexto de assassinatos de mulheres e que não é necessário distinguir a vítima.



Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.