Sesed/Divulgação - 17.03.2023 Operação da polícia no RN cumpre mandados contra suspeitos de integrar quadrilha que atua no litoral sul do estado

Uma operação conjunta da Polícia Civil , Militar e Federal do Rio Grande do Norte deflagrada na manhã desta sexta-feita (17) cumpre 30 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão contra integrantes de uma facção criminosa suspeita de organizar e realizar ataques no estado desde a madrugada da última terça-feira (14).

A quadrilha que é alvo da operação é ligada a José Kemps Pereira de Araújo, de 45 anos, mais conhecido como Alicate, apontado como um dos chefes da facção "Sindicato do Crime", segundo a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte.

O criminoso foi transferido da penitenciária de Alcaçuz para o presídio federal de Mossoró na última terça-feira (14) após o início dos ataques em diversas cidades do estado. A transferência visava conter conter as ações criminosas, que queimaram e atiraram contra comércios, prédios públicos, bases da PM e veículos.

A Operação Normandia cumpre mandados em Natal, Parnamirim e Nísia Floresta, segundo a Polícia Federal. O inquérito que investiga os suspeitos foi aberto no ano passado.

A atuação do grupo ocorre, principalmente, na região do litoral sul potiguar. De acordo com os agentes, a facção é responsável por crimes como tráfico de drogas, assaltos, assassinatos e tentativas de assassinato contra quatro agentes de segurança pública nos últimos cinco anos. Um policial e a mulher de um outro agente já foram mortos pelos bandidos nesse período.

A quadrilha movimenta cerca de R$ 150 mil por mês, apontam as investigações. Esse dinheiro era repassados para o "Alicate", segundo a polícia.

