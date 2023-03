Paulo H. Carvalho / Agência Brasília - 28.01.2023 Mulheres caminham em Ceilândia, no Distrito Federal, em protesto contra o feminicídio

De acordo com a Rede de Observatórios da Segurança, no último ano, foram registrados 2.423 casos de violência contra a mulher , ou seja, a cada quatro horas ao menos uma mulher foi vítima de violência, em 2022.

Entre os estados analisados, São Paulo lidera o ranking de casos de violência contra a mulher , contabilizando 898 eventos — um a cada dez horas —, e de feminicídio, com 109 casos, seguido do Rio de Janeiro, com 103 casos.

A Bahia, porém, é o estado com maior taxa de crescimento de violência contra a mulher em relação ao último boletim, com uma variação de 58% — ao menos um caso por dia. O estado também é o primeiro em feminicídios na região Nordeste , com 91 registros.

O Rio de Janeiro também teve uma alta significativa de 45% em um ano marcado por casos de violência contra a mulher de repercussão nacional, como o do anestesista Giovanni Quintella Bezerra, preso em flagrante pelo estupro de paciente durante o parto .

O estado também chegou a registrar ao menos um caso de violência contra a mulher a cada 17 horas, e os casos de violência sexual praticamente dobraram, passando de 39 para 75, em relação ao último boletim.

Violência contra a mulher inclui tentativa de feminicídio ou agressão física; feminicídio; homicídio; violência sexual ou estupro; tortura, cárcere privado, sequestro; agressão verbal, ameaça; tentativa de homicídio; transfeminicídio, bala perdida e outros.

O boletim "Elas Vivem: dados que não se calam" divulgado nesta segunda-feira (6) conta com o monitoramento de sete estados: Bahia, Ceará, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhã e Piauí. Entre os casos registrados, 495 são feminicídios — mais de uma morte por dia ao longo do ano.

É usado o termo feminicídio para designar os assassinatos de mulheres que foram cometidos em razão do gênero. De acordo com a Lei do Feminicídio, de 2015, quando o homicídio é cometido contra uma mulher, a pena é maior.

Segundo os dados, a maior parte dos registros dessas mortes tem como autor do crime os companheiros e ex-companheiros das vítimas, somando 75% dos casos de feminicídio . As principais motivações são brigas e términos de relacionamento.

No Nordeste, Pernambuco é o segundo estado com mais registros de violência contra a mulher, somando 225 casos — ao menos um caso a cada dois dias. O estado também passou a liderar, em 2022, os números de transfeminicídios — posição que era ocupada pelo Ceará nos últimos dois anos.

O Ceará, por outro lado, cresceu em número de casos de violência sexual, que quase dobrou, passando de 17 para 31.

O Piauí registrou 48 casos de feminicídios e o Maranhão , é o segundo estado do Nordeste com mais agressões e tentativas de feminicídio. Os maranhenses registram um caso de violência contra a mulher a cada 54h.

Confira, abaixo, o número de feminicídios de 2022 por estado, conforme os dados:

São Paulo - 109 casos

Rio de Janeiro - 103 casos

Bahia - 91 casos

Pernambuco - 59 casos

Maranhão - 57 casos

Piauí - 48 casos

Ceará - 28 casos

Para realizar a pesquisa, os dados são produzidos por meio de um monitoramento diário do que circula nos meios de comunicação e nas redes sociais sobre violência e segurança. As informações coletadas vão para um banco de dados que, mais tarde, é revisado e consolidado.

A violência contra a mulher é o terceiro indicador de violência mais registrado pela Rede de Observatórios, ficando atrás apenas de eventos envolvendo armas de fogo e ações policiais.

