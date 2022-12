Deslizamento na BR-376, no Paraná

Após fortes chuvas no estado do Paraná no fim de novembro, um deslizamento atingiu a BR-376, em Guaratuba. Depois de quatro dias de busca, o Corpo de Bombeiros encerrou a operação e constatou que 14 pessoas estiveram envolvidas diretamente no ocorrido. Duas vítimas morreram e seis foram resgatadas com vida. Na ocasião, parte do terreno ao lado da estrada cedeu, arrastando carros, caminhões e fazendo com que parte da via fosse interditada.