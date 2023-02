Rovena Rosa/Agência Brasil - 28/09/2022 Pedestres se protegem da chuva no centro da capital paulista

Após um final de semana com pouca chuva e relativamente seco, a instabilidade deve voltar a partir desta segunda-feira (27) em boa parte do país. As chuvas devem atingir o l itoral de São Paulo e diversas capitais.

Nas últimas semanas, os temporais têm causado estragos em várias partes do Brasil, por outro lado, também têm ajudado a encher reservatórios.

Nesta segunda (27), a previsão é de que, mesmo com as chuvas, o dia será abafado. Isso, em praticamente todo o Norte, parte do Nordeste e parte do Sudeste – São Paulo, mais precisamente –, parte do Centro-Oeste e parte do Sul.

Indo na contramão de quase todos os estados, no Rio Grande do Sul, a seca continua. Há semanas o estado gaúcho sofre com o problema, mais de 300 cidades já entraram em estado de emergência pela falta das chuvas.

No entanto, o Rio Grande do Sul não está sozinho. Parte do do interior nordestino e do Centro-Oeste também vão ter tempo seco durante está semana.



