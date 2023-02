Arquivo pessoal Renato de Araújo Sardinha Filho, 18, estudante, agredido em um bloco de carnaval, em Campo Grande, na Zona Oeste do Ri

O estudante Renato de Araújo Sardinha Filho , 18, estudante, foi espancado por lutadores profissionais em um bloco de carnaval, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, na madrugada do feriado de 'Quarta-feira de Cinzas' (22) .

O estudante foi agredido por lutadores profissionais de MMA, pai e filho teriam iniciado a agressão com socos e chutes no corpo do rapa, após ele estar caído no chão.

Renato foi internado com traumatismo craniano no Hospital Rocha Faria, em Campo Grande e o Boletim de Ocorrência registrado como tentativa de homicídio no 35 DP (Campo Grande-RJ).

Os suspeitos do ataque afirmaram, em reportagem publicada pelo g1, que sofrem ameaças após o caso ser veículado pela imprensa e vão que prestar esclarecimentos à Justiça.

