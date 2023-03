Reprodução/Twitter 05.03.2023 A deputada estadual Abigail Cunha (PL) apagou a publicação após as críticas

A deputada estadual Abigail Cunha (PL) postou uma foto nos stories de seu Instagram com duas empregadas para justificar críticas de que ela não gostaria de mulheres negras. A publicação foi apagada após a parlamentar ser criticada pela foto.

“Para quem anda dizendo que não gosto das mulheres negras. Puro preconceito, as donas da minha casa são negras e são mulheres de batalha e verdadeiras”, escreveu Abigail na foto em que aparece ao centro junto com as mulheres. A parlamentar foi nomeada recentemente como secretária da Mulher no Estado do Maranhão, pelo governador Carlos Brandão (PSB).

















Internautas se manifestaram no Twitter sobre a postagem de Abigal, apontando racismo na publicação.

"Depurada bolsonarista Abigail Cunha (PL do Maranhão) tentando provar que não é racista após sofrer acusações. Ela deletou o post 5 minutos depois, mas vamos expor aqui. 'Não sou racista, minhas empregadas que limpam meu banheiro e cozinham pra mim são negras'", escrevu uma mulher.

Outro, enfatizou que Abigail expôs publicamente as empregadas: "Abigail Cunha expôs publicamente suas empregadas domésticas negras em uma foto, o que constitui crime de racismo ."

Mais um internauta escreveu em tom de ironia: "Dos criadores de 'não sou racista' vem aí 'tenho até empregadas que são', estrelando Abigail Cunha, deputada estadual pelo PL do Maranhão". Além de deletar o story, a congressita desativou os comentários em suas postagens mais recentes no Instagram.

