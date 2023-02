Divulgação Trecho interditado da Rio-Santos em Ubatuba, litoral Norte de São Paulo

As fortes chuvas que afetam o litoral Norte de São Paulo continuam a fazer estragos, entre eles, a interrupção de tráfego em trechos da rodovia Rio-Santos . De acordo com informações do Departamento de Estradas de Rodagem do estado (DER-SP ), os bloqueios ocorrem em vários pontos da via. Ainda de acordo com o departamento, não há previsão para a liberação da estrada.

Tais interrupções parciais ou totais foram causadas por variados motivos: queda de árvores, de barreira e alagamentos. Os bloqueios incluem trechos nas cidades de São Sebastião, Bertioga, Ubatuba e Caraguatatuba . Inclusive, o primeiro município da lista cancelou o carnaval em razão das fortes chuvas .

Alternativa para o acesso ao Litoral Norte do estado, a Rodovia dos Tamoios teve uma das pistas da Serra Antiga bloqueadas. De acordo com o DER, o trânsito segue pela Serra Nova, em esquema de pare e siga. Outra alternativa é a Rodovia Oswaldo Cruz (SP 125).



Confira os pontos de bloqueio da Rio-Santos

Trechos com interdição total



Km 205 - Bertioga: alagamento

Km 180 - São Sebastião: queda de árvore

Km 178 - São Sebastião: alagamento

Km 174 - São Sebastião: queda de árvore

Km 164 - São Sebastião: queda de barreira

Km 140 a 142 - São Sebastião: queda de barreira e árvores

Km 97 - Caraguatatuba: alagamento

Km 93 - Caraguatatuba: alagamento

Km 65 - Ubatuba: queda de barreira





Trechos com interdição parcial

Km 203 - Bertioga: queda de barreira

Km 164 - São Sebastião: queda de barreira

Km 116 - São Sebastião: queda de barreira

Km 99 - Caraguatatuba: alagamento

Km 84 - Caraguatatuba: queda de árvore

Km 70 - Ubatuba: queda de árvore

Km 66 - Ubatuba: queda de barreira

Confira o twitter do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP) para informações atualizadas sobre as vias do Estado de São Paulo.

