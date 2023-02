Divulgação/Defesa Civil São Sebastião decreta estado de calamidade após fortes chuvas atingir a região

O prefeito de São Sebastião (SP), Felipe Augusto disse, na manhã deste domingo (19), que há moradores debaixo de escombros. O chefe do poder executivo acrescentoou que as equipes de salvamento encontram dificuldades para os acessar os locais em que as casas desmoronaram.

"Diversas casas desmoronaram, muitas pessoas ainda estão debaixo dos escombros. As equipes de busca e salvamento não estão conseguindo acessar diversos locais. A situação é muito caótica", contou Felipe Augusto em transmissão online.

A cidade decretou estado de calamidade pública, após os estrgrado causados pela forte chuva que atingiu a cidade na madrugada deste domingo. Houve ocorrências de diversos pontos de alagamentos, deslizamentos e desabamentos. Em Boiçuganga, moradores ficaram ilhados e foram retirados de suas casas.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.