Uma criança de 7 anos morreu após um deslizamento em Ubatuba, no litoral paulista, na madrugada deste domingo (19). Nas últimas 24 horas, fortes chuvas deixaram estragos em diversas regiões de São Paulo , além de ter deixado algumas cidades sem água e luz.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma pedra deslizou e atingiu a casa em que a criança e a família estavam, no bairro Estufa 2, em Ubatuba . Conforme a corporação, a menina foi atingida pela pedra na cabeça e acabou não resistindo, morrendo no local.

Os temporais também causaram alagamentos e deslizamentos de terra, afetando o trânsito em rodovias. Agora, as seguintes rodovias estão interditadas total ou parcialmente, conforme a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística:

Rodovia dos Tamoios (SP-099) -- Interdição total no km 65 litoral e km 82 sentido capital

Rodovia Dr. Manoel Hyppólito Rego (SP-055) -- interdição total nos seguintes trechos:



Km 174 -- queda de barreira; Km 164+100 -- queda de barreira; Km 178 -- alagamento; Km 140 ao 142 -- queda de barreira e árvores; Km 061 -- queda de barreira; Km 065 -- queda de barreira; Km 097 -- alagamento; Km 095 -- queda de barreira; Km 099 -- alagamento; Km 116 -- queda de barreira.



Os trechos com interdição parcial da SP-055 são:

Km 164 -- queda de barreira; Km 180 -- queda de árvore; Km 205 -- alagamento; Km 203 -- queda de barreira; Km 237 -- queda de barreira; Km 066 -- queda de barreira; Km 070 -- queda de barreira; Km 084 -- queda de árvore; Km 093 -- alagamento;

Após os estragos, o governador de São Paulo , Tarcísio de Freitas , e o Coordenador Estadual da Defesa Civil, Coronel Henguel Ricardo Pereira, visitam as áreas afetadas pelas fortes chuvas em São Sebastião e Ubatuba, neste domingo.

Em São Sebastião, as regiões mais afetadas foram em Caburi e na Baleia. Equipes do Corpo de Bombeiros atendem uma vítima de soterramento. Em Boiçucanga, as equipes de emergência auxiliam no atendimento a pessoas isoladas.

Segundo o governo paulista, um comitê de gerenciamento de ações foi montado para atender aos desabrigados e desalojados, além de seis equipes da Defesa Civil estadual, que estão em deslocamento para São Sebastião.

