Divulgação Polícia Civil Estrada Mogi-Bertioga é interditada em trecho destruído por chuva

O asfalto da rodovia Mogi-Bertioga ficou destruído após uma cratera surgir no meio da pista neste domingo (19) devido às chuvas intensas que atingiram a região no sábado de carnaval. O incidente provocou a interdição total da rodovia que segue sem previsão de liberação .

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), o asfalto cedeu na altura do KM 82, no trecho de Biritiba-Mirim. A cratera surgiu na pista após o rompimento de uma tubulação causada por uma erosão provocada pela força da chuva.

Orientação

A estrada é uma das ligações da Região Metropolitana de São Paulo com o Litoral e não há previsão de liberação da rodovia. O DER orienta aos retornarem pelo Sistema Anchiente/Imigrantes.

A Mogi-Bertioga entre Mogi das Cruzes e o Litoral recebeu 143.723 veículos que seguiram em direção ao Litoral durante o feriado prolongado do carnaval.

