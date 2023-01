Reprodução/EPTV - 24.01.2023 Ao menos três pessoas foram atingidas após queda de árvore de grande porte em Campinas (SP)

Na manhã desta terça-feira (24), uma árvore de grande porte caiu na Lagoa do Taquaral, em Campinas (SP), e atingiu ao menos três pessoas. De acordo com informações da Defesa Civil, uma criança morreu.

Após o ocorrido, o parque foi fechado e os visitantes retirados do local. O Corpo de Bombeiros, Serviço Municipal de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Defesa Civil e a Guarda Municipal foram acionados para atender a ocorrência.

A árvore teria caído em cima de uma mulher, um homem e uma criança de aproximadamente 5 anos, sendo todos da mesma família , conforme o Samu .

Reprodução / TV Globo - 24.01.2023 Família foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e pelo Samu





Ainda não há informações sobre o estado de saúde das outras vítimas.

O acidente ocorreu perto da lagoa dos pedalinhos. A árvore que ficava ao lado da pista de caminhada caiu e ficou atravessada. O episódio assustou as pessoas que estavam no local no momento.

Reprodução / TV Band - 24.01.2023 Árvore ficou atravessada em pista de caminhada

A Lagoa é o principal ponto turístico de Campinas e conta com a visita de diversas pessoas diariamente, que vão até a região para lazer ou praticar atividades físicas.

Na última semana, fortes chuvas atingiram a cidade, causando destruição em diversos pontos. Segundo a Defesa Civil, ao menos 200 quedas de árvore foram registradas, além da queda de pontes e famílias que ficaram desabrigadas após temporais .

Depois do ocorrido, o governo municipal chegou a decretar estado de emergência.

