Um homem morreu após ter a casa atingida por uma árvore durante forte chuva na noite desse domingo (15), em Santo André , na Grande São Paulo . A vítima foi identificada como Jason Nunes da Silva, de 54 anos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem havia acabado de chegar em casa quando a residência, que fica na rua Alberto Zírlis, na Vila Lutécia, foi atingida. Os bombeiros informaram terem encontrado a árvore sobre a vítima, que ficou presa e estava inconsciente.

A casa, ainda segundo o Corpo de Bombeiros, fica em uma área de ocupação irregular.

A região metropolitana de São Paulo foi atingida por um forte temporal na tarde de ontem, o que causou alagamentos e deixou a cidade em estado de atenção.

De acordo com o Climatempo, somente em Santo André , as chuvas acumuladas chegaram a 60,70mm em 24 horas.

Alerta de temporal nesta segunda

Nesta segunda-feira (16), o instituto emitiu um alerta para novos temporais pela faixa leste do Estado e pela Grande São Paulo . Até o início da noite de hoje, toda a capital e a Região Metropolitana ficam em alerta para o risco de temporais, com raios, rajadas de vento podendo chegar entre 50 e 70 km/h e até granizo de forma pontual.

Também há risco de alagamentos pontuais, transbordamento de córregos e rios, e queda de árvores e galhos.

A recomendação da Defesa Civil é que as pessoas evitem ficar perto de árvores e postes durante as chuvas , além de evitar pontos de alagamento e se atentar a rachaduras em paredes e deslizamentos.

Em caso de emergência com vítimas, o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo telefone 193. Caso não haja vítimas na ocorrência, a Defesa Civil deve ser acionada pelo número 199.

