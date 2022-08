Reprodução: Google Maps Acidente ocorreu na Rua Carmen Miranda, na altura do número 555; a foto acima foi tirada em maio de 2021

Uma mulher morreu, na manhã desta terça-feira (23), após ser atingida por um galho de árvore na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio. Luzia Mendes, de 38 anos, morreu no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 8h35 para socorrer a vítima na Rua Carmen Miranda, no Jardim Guanabara.

Luzia completou 38 anos na segunda-feira (22) e trabalhava como empregada doméstica em um apartamento próximo ao local do acidente. Ela estava indo trabalhar quando foi atingida na esquina das ruas Carmen Miranda com Macari. A doméstica, que morava em Duque de Caxias, deixa marido e dois filhos, um de 16 e outro de 21 anos.

Leonardo Fischer, patrão de Luzia, contou que estava trabalhando quando um vizinho ligou para avisar que tinha acontecido um acidente. Segundo ele, Luzia já trabalhou na casa de amigos dele e era conhecida na região, o que facilitou para avisar os patrões.

"Quando eu cheguei aqui vi essa cena de bombeiros, polícia e perguntei para o vizinho onde ela estava sentada. Ele contou que ela faleceu e até agora a ficha não caiu. A gente espera e confia que as autoridades públicas descubram o motivo e a responsabilidade, mas isso é o que menos importa porque não vai trazer ela de volta", disse Fischer.

Luzia trabalhava na casa de Leonardo há poucos meses, após os antigos patrões dela terem ido morar fora do país. Segundo Fischer, ela era uma pessoa muito querida e alegre.



"Ela era muito querida, alegre, cheia de sonhos. Ela estava toda feliz que estava conseguindo construir a casinha dela agora", contou o patrão.

O marido dela também esteve no local. Visivelmente abalado, ele preferiu não falar com a imprensa. Ainda não há informações sobre o enterro.

Em nota, a Prefeitura do Rio "lamentou profundamente a morte de uma mulher que teria sido atingida por uma árvore na Ilha do Governador hoje de manhã". E informou que a poda da árvore dependia do desligamento da rede elétrica da Light.

"Esse local estava entre os 19 pontos com prioridade máxima para poda somente na região da Ilha do Governador. Todos os pontos constam do ofício de prioridade máxima enviado pela Subprefeitura das Ilhas à Light no dia 12 de abril de 2021", ressaltou a prefeitura.

Ainda segundo a Prefeitura, desde janeiro de 2021, 56 árvores já foram identificadas na região da Subprefeitura das Ilhas que dependem da Light para o serviço de poda ou remoção. "Na Comlurb, há 5.864 pedidos à Light para desligamento da rede permitindo o trabalho da Comlurb. A demora da Light na resposta das solicitações da Comlurb é um problema recorrente que afeta diretamente o cronograma de manejo e poda de árvores", ressaltou.

Procurada pelo GLOBO, a Light informou que "a poda de árvores, assim como a remoção dos vegetais, é de responsabilidade dos municípios". A companhia ainda explicou que recebeu o ofício para a poda de uma árvore em abril de 2021 e atendeu o pedido em 19 de agosto de 2021, realizado na Rua Carmen Miranda, 555. "Cabe esclarecer ainda que a poda solicitada e atendida foi realizada em endereço diferente do local da ocorrência de hoje (Rua Carmen Miranda, 573)", reforçaram em nota.



"Uma equipe da Light esteve no local realizando inspeção técnica do circuito elétrico e dos serviços de sua responsabilidade e constatou que qualquer intervenção nas árvores daquela via deve ser executada pela administração municipal. Se houver necessidade de apoio da Light aos serviços, cabe ao órgão, como de praxe, solicitar à distribuidora para avaliação, validação e a programação do serviço", informou a companhia.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 17º BPM (Ilha do Governador) foram acionados. No local, a polícia encontrou o Corpo de Bombeiros e a vítima em óbito. A ocorrência foi encaminhada para a 37ª DP (Ilha do Governador).

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG .