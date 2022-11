O Dia Samu

Na manhã desta segunda-feira (7), em Natal (RN), dois bandidos assaltaram um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ( Samu ). O profissional de saúde estava atendendo um paciente em estado grave quando foi vítima da dupla de criminosos.



De acordo com informações da corporação, o episódio ocorreu por volta das 5h30. A UTI móvel foi acionada para se locomover até o bairro de Ponta Negra, na Zona Sul da capital do Rio Grande do Norte. Uma pessoa se encontrava em estado grave e precisava de atendimento rapidamente.

O médico realizava os procedimentos necessários para salvar o paciente, quando dois homens armados se aproximaram e anunciaram o assalto. Eles pegaram o celular do doutor e fugiram em uma moto.

Cláudio Macêdo, coordenador do Samu em Natal, contou que os outros profissionais que estavam na hora do atendimento não tiveram seus objetos roubados. Apesar do susto, o médico e seus colegas seguiram realizando o trabalho e conseguiram concluir o serviço.

Na sequência, a vítima do assalto registrou o episódio na delegacia de plantão da Polícia Civil. O crime aconteceu perto do cruzamento da Rua Aristídes Porpino com a Rua da Lagosta.

Assalto em Natal chocou o Brasil

No dia 30 de outubro, uma mulher foi assaltada e acabou sendo baleada na Zona Sul de Natal. Ela estava na saída da escadaria que dá acesso a um supermercado no bairro Capim Macio.

Eles anunciaram o assalto e roubaram o celular da mulher. Na sequência, os bandidos atiraram duas vezes contra a vítima. Uma das balas atingiu o braço dela, de raspão, e outra passou pela cervical, ficando alojada.

O caso ocorreu por volta das 20h30. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Natal foi chamada e a mulher precisou ser levada para o Hospital Walfredo Gurgel, na Zona Leste da capital.

Os bandidos fugiram.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.