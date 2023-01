Reprodução / Rádio BandNews FM - 19.01.2023 Incêndio atingiu galpão no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, nessa quarta-feira (18)

O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro ainda trabalha na manhã desta quinta-feira no rescaldo do incêndio que atingiu um galpão do terminal de cargas do Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), na Ilha do Governador . O fogo , que começou por volta das 13h30 desta quarta-feira, danificou dois helicópteros e destruiu materiais diversos , entre eles pallets de madeira e empilhadeiras.

Não houve feridos e, segundo a concessionária RIOGaleão, que administra o aeroporto , o incêndio não provocou impactos na operação de pousos e decolagens. A movimentação de cargas de importação e exportação também não foi prejudicada.

Durante toda a tarde, a intensa nuvem de fumaça negra podia ser vista a distância, chamando atenção de motoristas e moradores em diversos bairros da zona norte da cidade.

De acordo com o Corpo de Bombeiros , mais de 60 militares de 13 unidades estão trabalhando no rescaldo do incêndio , com apoio de 13 viaturas.

Reprodução / Rádio BandNews FM - 19.01.2023 Incêndio causou estragos no Rio de Janeiro

O trabalho da perícia, para apurar as causas do incêndio , só vai começar depois que a área for liberada pelos bombeiros. A concessionária RIO Galeão informou que representantes das empresas que atuam no galpão e da própria concessionária vão aguardar a liberação do local para fazer o levantamento dos estragos provocados pelo fogo.

A empresa também negou informações de que houve demora na chamada dos bombeiros, que só teriam tomado conhecimento do incêndio pelas redes sociais.

Sem feridos

Ontem, o Corpo de Bombeiros informou ao iG que não houve feridos .

A equipe de resgate da Ilha do Governador foi acionada às 13h46, logo depois, outros quarteis também foram requisitados. São eles: Grajau, São Cristóvão, Central, Iraja, Nova Iguaçu, Penha, Catete e Tijuca.

Ainda, o Centro de Operações Rio informou aos motoristas para terem cuidado ao trafegarem na Linha Vermelha, via próxima ao aeroporto, devido à quantidade de fumaça na região, nessa quarta.

Apesar da fumaça, nenhum voo foi cancelado ou adiado, de acordo com o aeroporto Galeão. "Não há impactos na operação de pousos e decolagens, tão pouco na movimentação e integridade das cargas de importação e exportação do aeroporto", disse a assessoria do RioGaleão ao iG .

