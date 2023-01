Reprodução / TV Globo - 17.01.2023 De acordo com o Corpo de Bombeiros, não há vítimas

Um incêndio atingiu uma escola na Zona Norte de São Paulo no início da tarde desta terça-feira (17).

O fogo começou por volta das 12h10 e sete viaturas do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas até o local. De acordo com a corporação, não há vítimas na ocorrência, registrada na altura da Rua Reims, número 92, no bairro da Casa Verde.

Reprodução / TV Globo - 17.01.2023 Incêndio atingiu escola na Zona Norte de São Paulo

Imagens aéreas mostram fogo e uma fumaça escura saindo das janelas da escola .

Segundo a última atualização dos bombeiros, de 12h44, as chamas no local já estavam controladas.

