Reprodução - 16.01.2023 Subtenente do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, Roberto Henrique de Souza Júnior, preso nesta segunda-feira (16)

Uma operação da Polícia Federal do Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira (16) prendeu um bombeiro militar em Campos dos Goytacazes suspeito de ajudar a organizar e financiar os atos terroristas no Distrito Federal , em 8 de janeiro. Fora o agente, outras duas pessoas estão sendo procuradas, apontou a polícia.

O bombeiro é o subtenente Roberto Henrique de Souza Júnior. Ele atua em Guarus, no Norte Flumiense.

"Será instaurado, ainda hoje, um Inquérito Policial Militar para apurar a participação do bombeiro da corporação em ataques contra o patrimônio público e em associações criminosas visando à incitação contra os poderes institucionais estabelecidos, o que é inadmissível", afirmou o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, coronel Leandro Monteiro.

Segundo a polícia, os suspeitos estão sendo investigados por associação criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e incitação das Forças Armadas contra os poderes institucionais, em razão do ataque aos trê poderes em Brasília.

A operação da PF também apura a participação dos alvos na organização de atos golpistas em frente aos Quartéis de Campo dos Goytacazes e de bloqueios de rodovias após a aleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

