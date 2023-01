Reprodução - 18/01/2023 Helicóptero em chamas no Galeão

Dois helicópteros foram queimados no grande incêndio que atingiu um galpão no terminal de cargas do Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão) , na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, na tarde desta quarta-feira (18).

A Defesa Civil do Rio de Janeiro informou ao iG que o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro ainda atua na contenção das chamas na noite desta quarta-feira.

As equipes agora realizam o trabalho de rescaldo, ou seja, estão apagando todos os focos de chamas que podem reascender. Foi informado ainda que o galpão abrigava pallets de madeira, empilhadeiras e aeronaves. Dois helicópteros foram danificados pelas chamas e um terceiro foi preservado.

Segundo o Corpo de Bombeiros , não houve feridos.

A fumaça do incêndio pôde ser vista em vários bairros. Ainda, durante a tarde, o Centro de Operações Rio informou aos motoristas para terem cuidado ao trafegarem na Linha Vermelha, via próxima ao aeroporto, devido à presença de muita fumaça na região.

Voos

Ao iG , o aeroporto Galeão informou que não há voos cancelados ou adiados até o momento. "Não há impactos na operação de pousos e decolagens, tão pouco na movimentação e integridade das cargas de importação e exportação do aeroporto", disse a assessoria do RioGaleão.

A Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros ainda investigam a causa do incêndio.

