Um incêndio atingiu um galpão no terminal de cargas do Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão) , na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, na tarde desta quarta-feira (18).

O Corpo de Bombeiros informou ao iG que não houve feridos e os socorristas seguem em combate para tentar controlar as chama no local.

A equipe de resgate da Ilha do Governador foi acionada às 13h46, logo depois, outros quarteis também foram requisitados. São eles: Grajau, São Cristóvão, Central, Iraja, Nova Iguaçu, Penha, Catete e Tijuca.

Ainda, o Centro de Operações Rio informou aos motoristas para terem cuidado ao trafegarem na Linha Vermelha, via próxima ao aeroporto, devido a muita fumaça na região.

Voos

Ao iG , o aeroporto Galeão informou que não há voos cancelados ou adiados até o momento. "O transporte aéreo está funcionando normalmente", disse a assessoria do RioGaleão.





