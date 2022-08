Reprodução: TV bandeirantes Queda de helicóptero na zona norte de SP

A queda de um helicóptero na noite desta sexta-feira (05) causou a morte de duas pessoas. O acidente ocorreu na avenida do bairro de Parque Taipas, na zona norte de São Paulo . As únicas vítimas estavam dentro da aeronave.

Segundo o Corpo de Bombeiros de São Paulo, a ocorrência foi registrada às 18h40 na avenida Fernando Mendes de Almeida, próximo a uma chácara e a uma torre de Alta Tensão.

Ainda segundo os socorristas, seis viaturas foram para o local.

