Um caso de erro médico durante a realização de um parto no Rio de Janeiro mudou a vida de jovem de 24 anos. A mulher, que é mãe de três crianças, teve a mão e o punho amputados após dar à luz, de parto normal, em outubro do ano passado.

O caso divulgado em reportagem na TV Globo, que acompanhou os primeiros meses da mulher após o ocorrido.

Na matéria, ela afirma que não sabe o motivo da amputação e que ainda cobra explicações do hospital.

“Tem um mês que tive coragem de olhar para o meu braço sem mão. Não gosto de olhar. Ainda não me aceito nessa nova versão. Também não saio de casa, tenho vergonha que olhem pra mim. Acho que está todo mundo me olhando”, disse.

A jovem se internou no Hospital da Mulher Intermédica de Jacarepaguá, para dar à luz de parto normal. Após ter uma hemorragia no procedimento recebeu um acesso venoso na mão esquerda. A região inchou e foi ficando com circulação sanguínea bloqueada.

Segundo a reportagem, se constatou possível quadro de trombose e foi preciso amputar o membro pra salvar o braço. Porém, a jovem não recebeu a confirmação do diagnóstico.

A jovem acusa ainda de ter tido que voltar ao hospital para submeter a uma raspagem da cavidade uterina, devido a material esquecido dentro do seu corpo.

Resposta do Hospital

O Hospital da Mulher Intermédica de Jacarepaguá se solidariza com a vítima e lamenta o ocorrido. A unidade apura o caso e os procedimentos adotados durante o atendimento da jovem e está à disposição para esclarecimentos.

