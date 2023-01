Reprodução Novo vídeo mostra momento em que rojão desvia no ar e atinge mulher na Praia Grande (04.01.2022)

Um novo vídeo mostra o momento em que Elisângela Tinem, de 38 anos, é atingida por um rojão e morre durante a celebração do Réveillon na Praia Grande, litoral de São Paulo.

Ao fundo, o vídeo revela um homem de bermuda vermelha e camiseta branca 'acendendo' o rojão que matou Elisângela.

As imagens amadoras mostram o momento exato em que o artefato desvia a direção no ar, fica preso ao corpo da vítima e explode no peito dela, sem chance de socorro.

Novo vídeo mostra rojão desviando a roda e atingindo mulher na Praia Grande, durante queima de fogos na noite de Réveillon, no litoral paulista. #rojão #praiagrande #morteimprevista #perigo #fogosdeartifício pic.twitter.com/Sw4rZtHSMo — iG Último Segundo (@ultimosegundo) January 4, 2023

Morte imprevista:

A Polícia Civil de São Paulo investiga as circunstâncias entorno da morte Elisangela Tinem, de 38 anos. A turista foi vítima de uma explosão de um rojão que teria ficado preso ao seu corpo no Réveillon em Praia Grande , no litoral paulista.

A explosão do artefato causou ferimentos no abdômen e parte do braço da Elisangela, além de órgãos internos. O que teria levado a morte da vítima ainda local, antes que as equipes médicas chegassem para prestar socorro.

A Polícia Militar (PM) informou que a turista de São Paulo passava a virada de ano ao lado de família. Na hora da explosão, o namorado dela e algumas pessoas tentaram ajuda a remover o objeto, sem sucesso.

No meio da multidão, não foi possível identificar o responsável pela utilização dos fogos, mas a Polícia Civil recolheu imagens de câmeras de monitoramento, além de turistas que fizeram vídeos da situação e investigar o caso.

A secretaria estadual de Segurança Pública (SSP) registrou o casos como homicídio e lesão corporal culposa na Central de Polícia Judiciária (CPJ). Em nota, a Prefeitura de Praia Grande ressaltou que, de acordo com Lei Municipal N° 744, de outubro de 1991, é proibido a venda e comercialização de fogos de artifício na cidade.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.