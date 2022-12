tigerlily713 / Pixabay - 06.03. 2015 Dia 8 é feriado somente em alguns estados e cidades do Brasil

Na próxima quinta-feira (8) é comemorado o dia de Nossa Senhora Imaculada Conceição, padroeira da Igreja Católica . De acordo com o dogma da religião , esse é um dos títulos dados à Virgem Maria, mãe de Jesus Cristo.

A data , no entanto, é considerada um feriado somente em alguns estados e cidades.

Embora muitas pessoas estejam comemorando o feriado nas redes sociais, é importante sempre checar as leis estaduais e municipais para verificar se haverá algum tipo de paralisação ou se a semana corre normalmente dependendo da localização.

Isso acontece porque o dia não é celebrado como um feriado nacional, então varia de acordo com as leis de cada região.

Entre os estados estão apenas o Maranhão e o Amazonas , mas 20 cidades também consideram a data um feriado:

Recife (PE);

Salvador (BA);

João Pessoa (PB);

Maceió (AL);

Aracaju (SE);

Belém (PA);

Belford Roxo (RJ);

Belo Horizonte (MG);

Bragança Paulista (SP);

Campina Grande (PB);

Campinas (SP);

Diadema (SP);

Franca (SP);

Itanhaém (SP);

Pereiras (SP);

Piracicaba (SP);

Presidente Prudente (SP);

Santa Maria (RS);

São José do Rio Preto (SP);

Teresina (PI).

Ponto facultativo

Apesar da lista, o dia 8 de dezembro também pode ser considerado ponto facultativo em outras cidades, ou seja, pode haver dispensa no expediente de funcionários e o funcionamento de certos serviços pode ou não ser afetado, dependendo do estabelecimento.

A definição geralmente ocorre um ano antes e é divulgada por meio de um decreto publicado no Diário Oficial .

A comemoração no calendário é o dia que celebra a vida em virtude da Virgem Maria e foi estabelecido em 8 de dezembro de 1854 pela Igreja Católica .

