Com o vulcão Mauna Loa em erupção desde 27 de novembro, autoridades do Havaí mobilizaram a Guarda Nacional dos Estados Unidos. Cerca de 20 reservistas foram chamados "para ajudar o condado na gestão do tráfego rodoviário e de outras tarefas relacionadas".

Apesar de o fluxo não apresenta qualquer perigo para as residências, as autoridades estão preocupadas com a emanação da lava mais ativa. O magma avança cerca de 6 metros por hora em direção a importante via "Saddle road". Caso ocorra a interdição, os moradores precisariam a fazer longos desvios.

O boletim divulgado pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) nesta segunda-feira (5) aponta que a massa de lava está agora a 3,5 quilômetros da estrada e indica ser "difícil estimar se e quando o fluxo de lava atingirá" a rodovia.





A USGS também chama a atenção para a diminuição das emissões de dióxido de enxofre na região, porém reassalta que ainda são "significativas o suficiente "para ter impacto de moderado à significativo na qualidade do ar, em nível regional".

