UNICEF/Anton Kulakowskiy Edifícios danificados na cidade ucraniana de Irpin





A Ucrânia vem enfrentando uma crise energética causados por ataques russos à infraestrutura do país. Parte da população está sofrendo com a falta de eletricidade por ocnta do fechamento temporário de usinas de energia.

Diante deste cenário, o Ministério de Saúde ucraniano sugeriu que unidades hospitalares do país suspendam a realização de cirurgias que não demandem emergência aos pacientes.

Um comunicado divulgado pela pasta nesta terça-feira (6) joga luz sobre o risco eminente de apagões e afirma que os procedimentos que não requerem intervenção imediata serão remarcados assim que a situação energética for normalizada.





"Como parte da preparação do sistema de saúde para a possível carga adicional associada ao provável apagão, as operações planejadas (aquelas que não requerem intervenção imediata, pois não há risco à vida do paciente ou deterioração significativa da saúde do paciente) e internações planejadas ficam temporariamente suspensas", disse o Ministério em nota.

"As operações serão realizadas quando a situação de abastecimento de energia estabilizar e, consequentemente, a oportunidade de prestar os cuidados médicos necessários de nível adequado a um maior número de doentes", completou.

O ministério comandado por Viktor Liashko destacou ainda que as intervenções de emrgência serão realizadas normalmente, e que a pasta já desenvolveu um algoritmo para que os hospitais se preparem para oferecer uma resposta rápida ao possível apagão.

"Devido à ameaça de apagão, o Ministério da Saúde já desenvolveu um algoritmo de ação para as instalações médicas se prepararem e responderem a uma possível interrupção do fornecimento de energia, água e calor, incluindo a assistência necessária aos pacientes em situações de emergência."

Situação energética continua difícil

O fornecedor de energia da Ucrânia, a estatal Ukrenergo, afirmou que o país continua enfrentando uma situação energética “difícil” após mísseis russos terem atingido a infraestrutura energética ucraniana em novembro.

O ataque das forças da Rússia resultou no fechamento temporário da maioria das usinas de energia na Ucrânia e, com isso, parte da população ficou sem eletricidade.

"Todos nós temos uma temporada de aquecimento difícil pela frente”, disse a empresa em uma atualização na segunda-feira (5). Após o ataque, as autoridades ucranianas têm lutado para manter a conectividade de energia, água e telefonia celular.

Apesar do cenário negativo, Ukrenergo disse que neste fim de semana “foi possível aplicar a quantidade mínima de desligamentos de emergência”, em parte devido ao aumento da capacidade das usinas nucleares.

