O presidente da França , Emmanuel Macron , comentou nesta terça-feira (06), o "cenário de medo" que está se criando no país com a chegada do inverno. A população teme que durante a estação haja falta de energia , devido à queda no fornecimento de gás natural e desativação temporária de 56 usinas nucleares. Macron disse que tal medo tem sido incentivada pela oposição do governo.

"Somos um grande país, temos um grande modelo energético, resistiremos neste inverno apesar da guerra [na Ucrânia]. Peço a todos que façam sua parte", afirmou o presidente francês na cúpula europeia em Tirana. Ele ainda chamou de "estúpido" o debate sobre a falta de energia.





O país já vem preparando os cidadãos para um possível corte de energia a partir de janeiro, que não passaria de duas horas diárias, se estendendo por grande parte do território. O ministro do Interior, Gerald Darmanin, disse que não é certo que os cortes acontecerão. "Se todos economizarem um pouco de energia, obviamente superaremos esse obstáculo".

Além da queda no fornecimento de gás natural em decorrência da guerra da Rússia com a Ucrânia, o país sofre com o fechamento temporário de 56 reatores nucleares, ao qual tinham problemas de corrosão. Em 2021, a energia nuclear era responsável pelo fornecimento de 69% da França . Para evitar cortes, o país irá importar eletricidade dos países vizinhos.

A oposição utilizou das palavras de Macron para criticar o governo e culpá-lo pela situação atual. Além disso, denuncia que o corte de energia causariam danos, como o fechamento de escolas pela manhã e problemas para pacientes internados em respiração assistida.

