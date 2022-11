Reprodução: commons - 26/10/2022 Presidente Jair Bolsonaro (PL)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) deu entrada no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, na noite dessa quinta-feira (17), após sentir fortes dores abdominais. Ele passa por exames e uma nova cirurgia ainda está sendo avaliada.

Desde que o mandatário foi atingido por uma facada durante ato de campanha em Juiz de Fora (MG), em 6 de setembro de 2018 , ele já passou por quatro cirurgias.

De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo , o novo diagnóstico é de uma nova hérnia na cicatriz da cirurgia , que já foi operada em 2019. As informações são de que o atual presidente não pretende se submeter a um procedimento cirúrgico no momento, mas o quadro dele ainda é avaliado.

Após o resultado das eleições 2022 , que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como o próximo presidente , Bolsonaro passou mais de 44 horas sem se manifestar sobre o assunto ou aparecer publicamente. O mandatário se recolheu logo depois da vitória do petista e avisou a todos os aliados que não gostaria de visitas e só iria conversar com a equipe no dia seguinte.

A segunda-feira (31) foi de expectativa do atual presidente emitir uma nota, pronunciamento ou manifestação nas redes sociais sobre o pleito, o que não aconteceu. Dentre as pessoas mais próximas do chefe do Executivo, a primeira-dama, Michelle Bolsonaro , e o filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro (PL) foram os primeiros a se manifestar.

O atual presidente foi se pronunciar apenas na tarde do dia 1º, com um discurso de dois minutos a jornalistas . O mandatário agradeceu os mais de 58 milhões de votos que teve no segundo turno, comentou os atos antidemocráticos, realizados por apoiadores dele, que bloqueavam estradas federais por todo o país, e disse que sempre jogou "dentro das quatro linhas da Constituição".

Na semana seguinte, ele também esteve rapidamente no Planalto , quando foi convencido a dizer ao vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), que está à disposição para a transição de governo.

Pessoas próximas a Bolsonaro têm dito que o mandatário se machucou e desenvolveu uma infecção na perna, chamada erisipela .

O ex-ministro da Defesa, Walter Braga Netto, disse que o presidente deve voltar em breve para o Palácio do Planalto . O vice do atual presidente na última eleição disse que o mandatário já se recuperou da infecção na perna.

"Ele deve voltar logo. Ele já se recuperou da infecção. Está tudo bem", disse Braga Netto. Perguntado sobre a data de retorno de Bolsonaro aos trabalhos oficiais, o general disse que ainda não há um dia específico.

