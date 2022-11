Valter Campanato/ Agência Brasil Hamilton Mourão e Jair Bolsonaro

Nesta quinta-feira (17), o vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos) declarou durante uma entrevista que o atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL) , está ausente no Palácio do Planalto por conta de uma doença dermatológica, uma erisipela na perna.

Desde o resultado no segundo turno das eleições de 2022, Bolsonaro tem se mantido recluso no Alvorada e foi poucas vezes ao Planalto, além de deixar de fazer suas tradicionais lives nas quintas-feiras em que conversava com apoiadores.

“É questão de saúde. Está com uma ferida na perna, uma erisipela. Não pode vestir calça, como é que ele vai vir para cá de bermuda?”, disse Mourão ao fim da cerimônia de recebimento das cartas credenciais de embaixadores estrangeiros, em que substituiu Bolsonaro.

O que é erisipela?

A doença geralmente é causada por uma bactéria que entra no organismo por meio de ferimentos na pele. Caso não seja tratada da maneira correta, a erisipela pode se disseminar para os vasos linfáticos e atingir o tecido subcutâneo e o gorduroso.

