Reprodução: Presidência da República Jair Bolsonaro e Braga Netto

O ex-ministro da Defesa, Walter Braga Netto, afirmou que o presidente Jair Bolsonaro (PL) deve voltar em breve para o Palácio do Planalto. O vice do atual presidente na última eleição disse que o mandatário já se recuperou da infecção na perna .

"Ele deve voltar logo. Ele já se recuperou da infecção. Está tudo bem", disse Braga Netto.

Perguntado sobre a data de retorno de Bolsonaro aos trabalhos oficiais, o general disse que ainda não há um dia específico.

Braga Netto esteve no Palácio da Alvorada na tarde desta quinta-feira. Ele ficou cerca de uma hora com o presidente. Na saída, enquanto dirigia seu carro, parou para cumprimentar apoiadores de Bolsonaro e puxou o grito "Brasil acima de tudo, Deus Acima de Todos", um dos bordões do chefe do Executivo.

Na quarta-feira (16), o atual vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão (Republicanos) declarou durante uma entrevista que Jair Bolsonaro está ausente no Palácio do Planalto por conta de uma erisipela na perna.

"É questão de saúde. Está com uma ferida na perna, uma erisipela. Não pode vestir calça, como é que ele vai vir para cá de bermuda?", disse o senador eleito.

Desde o resultado no segundo turno das eleições de 2022, Bolsonaro tem se mantido recluso no Alvorada e foi poucas vezes ao Planalto, além de deixar de fazer suas tradicionais lives nas quintas-feiras em que conversava com apoiadores.

O que é erisipela?

A erisipela é uma infecção cutânea causada pela bactéria conhecida como Streptococcus pyogenes, podendo ser também agente do processo infeccioso a Staphylococcus aureus e outros. Ela adentra o organismo através de picadas de insetos, frieiras e micoses de unhas.

Para o tratamento, pode ser recomendado o uso de antibióticos específicos prescritos por um médico para eliminar a bactéria. O paciente deve ainda manter as pernas elevadas para eliminar o inchaço e realizar a higienização adequada das lesões de pele e as frieiras.

